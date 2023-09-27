Şenal Sarıhan anlatıyor: Kadın, Cumhuriyet değerleri üzerinden noktalanamayacak haklar savaşımı...

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Kadın, Cumhuriyet değerleri üzerinden noktalanamayacak haklar savaşımı...

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2023 Çarşamba, 10:31

Öğretme, Hukukçu, Ankara Milletvekilli Şenal SARIHAN " Kadın, Cumhuriyet değerleri üzerinden noktalanamayacak haklar savaşımı...


ükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer ve İş- Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Demircioğlu oldu. Programda, işçi haklarının geçmişten günümüze değişen şartları konuşuldu.

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