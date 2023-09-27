Şenal Sarıhan anlatıyor: Kadın, Cumhuriyet değerleri üzerinden noktalanamayacak haklar savaşımı...

27 Eylül 2023 Çarşamba, 10:31

Öğretme, Hukukçu, Ankara Milletvekilli Şenal SARIHAN " Kadın, Cumhuriyet değerleri üzerinden noktalanamayacak haklar savaşımı...





ükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer ve İş- Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Demircioğlu oldu. Programda, işçi haklarının geçmişten günümüze değişen şartları konuşuldu.

