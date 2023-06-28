Vücut geliştirme ve fitness sporcusu İbrahim Doğan yaşamına son verdi

Yayınlanma: 28.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 08:25

Antalya'da dün akşam saat 21.00 sıralarında Avsallar Mahallesi Çoban Çeşmesi Mevkii’nde Karamanlar Yolu üzerinde park halinde duran aracın içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin İbrahim Doğan olduğu tespit edildi. Akdam Mahallesi Muhtarı olan İbrahim Doğan’ın kendisine ait ruhsatlı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi.

Olay yerinde araçta bir de intihar mektubu bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İBRAHİM DOĞAN KİMDİR

Akdam Mahallesi’nde iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 3 çocuk babası İbrahim Doğan, küçüklüğünden beri yaptığı ve milli takıma kadar yükseldiği güreşi bırakıp, 49 yaşında vücut geliştirmeye başladı.

Uzun yıllar vücut geliştirme sporuyla uğraşan Muhtar Doğan, defalarca ülke çapında madalya ve kupa kazanan bir isim olarak biliniyordu.

El Salvador’un başkenti San Salvador’da yapılan Dünya Gençler ve Mastırlar Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’na Alanya’dan katılan Doğan, Dünya 5.si olmuştu.

Muhtar Doğan daha önce de Vücut Geliştirme Şampiyonası mastırlarda Türkiye 2.’si olarak madalya kazanmıştı.



