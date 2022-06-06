Yediği tatlının parasını ödemedi; iş yerinin camlarını kırıp polise hakaret etti
Adana'da bir künefecide yediği tatlının ücretini ödemeyen İsmet A. (45), çalışanlarla tartışıp iş yerinin camlarını kırdı. Çağırılan polis ekiplerine de cep telefonunun çalındığını öne sürüp tehdit ve hakarette bulunan, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen İsmet A. hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaretten’ adli işlem uygulandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İsmet A. isimli kadın, Toros Caddesi’ndeki bir künefecide yediği tatlının iddiaya göre, ücretini ödemedi. Çalışanlar ödeme yapmasını söyleyince tartışma çıktı, İsmet A. iş yerinin camlarını kırdı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İsmet A., gelen polislere cep telefonunun çalındığını öne sürüp hakaret etti. “Karakola gidelim” diyen polise İsmet A., “Beni mi tehdit ediyorsun? Telefonumun çalındığını söyleyip, ihbarda bulunuyorum. Benim üzerime geliyorsunuz. Sizi öldürürüm” dedi.
AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ
İsmet A.’nın, daha önce de aynı caddede bulunan başka bir iş yerlerinde yemek yiyip, parasını ödemediği ve çalışanlara saldırdığı öne sürüldü. ‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘güveni kötüye kullanma’ gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İsmet A.’nın bir süre önce Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü, ‘organik olmayan psikoz’ teşhisi konduğu bildirildi.
Polis merkezine götürülen İsmet A. hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaretten’ adli işlem uygulandı.
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