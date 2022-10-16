Yer: Kocaeli... Arbedede kendi silahıyla vurulup öldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kavgalı olduğu A.K. ile tartışan Tahsin Yıldız, çıkan arbedede kendisine ait silahla vurularak hayatını kaybetti.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi'nde 15 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde Tahsin Yıldız, alacak meselesi nedeniyle kavgalı olduğu A.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada Tahsin Yıldız, tabancasını ateşlemek istedi. Ancak oğlu F.Y. araya girerek engel olmaya çalıştı.
KURTARILAMADI
Çıkan arbedede silah ateş alınca, Tahsin Yıldız göğsünden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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