Yer: Kocaeli... Arbedede kendi silahıyla vurulup öldü

16 Ekim 2022 Pazar, 15:24

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi'nde 15 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde Tahsin Yıldız, alacak meselesi nedeniyle kavgalı olduğu A.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada Tahsin Yıldız, tabancasını ateşlemek istedi. Ancak oğlu F.Y. araya girerek engel olmaya çalıştı.

KURTARILAMADI

Çıkan arbedede silah ateş alınca, Tahsin Yıldız göğsünden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.