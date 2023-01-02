Yılbaşında dehşet olay... 22 yaşındaki kadın ölü bulundu
Samsun'da 22 yaşındaki kadın, yılbaşına dakikalar kala kendini başından vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi'nde dün gece B.A. (22) yeni yıla sayılı dakikalar kala evlerinde tabancayla kendini başından vurdu.
Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.
B.A.'nın cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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