Yılbaşında dehşet olay... 22 yaşındaki kadın ölü bulundu

Samsun'da 22 yaşındaki kadın, yılbaşına dakikalar kala kendini başından vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:41
Yılbaşında dehşet olay... 22 yaşındaki kadın ölü bulundu
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Samsun'un Terme ilçesinin Yalı Mahallesi'nde dün gece B.A. (22) yeni yıla sayılı dakikalar kala evlerinde tabancayla kendini başından vurdu.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

B.A.'nın cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 


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