Yurttaş isyan etti: Ayda bir kilo et yiyemiyoruz, vallahi açız

20 Ekim 2021 Çarşamba, 10:45

Müzeyyen Şevkin, metroda karşılaştığı bir emekliye, “Ne yapıyorsunuz, geçinebiliyor musunuz” diye sordu.

"CEBİMİZDE 10 LİRA BULAMIYORUZ"

Şevkin’e dert yanan emekli yurttaş, “Cebimizde 10 lira bulamıyoruz. Hastaneye gidiyoruz 200 lirayla, boş geliyoruz, boş gidiyoruz" dedi. Ayda bir kilo et yiyemediklerini, yediklerinde ise tavuk eti yiyebildiklerini söyleyen yurttaş, "Cumhurbaşkanı’mıza bizzat iletin, bizim maaşları düzeltsin. Vallahi açız, billahi açız. Yetmiyor maaşım, kurban olayım. Yetse ben niye konuşayım" diye konuştu.

CHP’li Şevkin ise Türkiye’de emeklilerin geçinemediğini söyleyerek, “Bir de evde işsiz varsa ona da bakıyor emekliler maalesef. Elektrik, su parasını ödeyemiyorlar, yetiremiyorlar. Aynı zamanda ilaca para kesiliyor, hastaneye katkı payı kesiliyor. Bir tatile gidemiyorsunuz" dedi.