TV yayın akışı 21 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:36
<p>Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Kasım Pazartesi günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  MEKANİK</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 TOPRAK ile FİDAN</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show</p>

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Kasım Pazartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  MEKANİK

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 TOPRAK ile FİDAN

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Tozluyaka</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tozluyaka

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Sultan</p> <p>23:30 Sultan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

18:15 Ana Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Sultan

23:30 Sultan

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kızılcık Şebeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şebeti

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:44 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:30 Yazgı</p> <p>12:45 Canım Annem </p> <p>14:00 Yazgı </p> <p>15:00 Kadere Karşı</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:44 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem 

14:00 Yazgı 

15:00 Kadere Karşı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:20 Benim Adım Melek </p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:00 Kupa Günlüğü</p> <p>16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-İran"</p> <p>18:00 Ana Haber </p> <p>18:55 İddiaların Aksine</p> <p>19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Senegal-Hollanda"</p> <p>21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 Benim Adım Melek 

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-İran"

18:00 Ana Haber 

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Senegal-Hollanda"

21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00  Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Mekanik</p> <p>21:45 Mekanik</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00  Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik

21:45 Mekanik

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