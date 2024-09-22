TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Eylül günü tv yayın akışı...
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı
06:20 Yedi Numara
07:20 Yeditepe İstanbul
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 3'te 3
15:05 Mehmet Fetihler Sultanı
17:10 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
02:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:35 Kod Adı Kırlangıç
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Bizi Birleştiren Hayat
16:30 Yalan
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul
22:30 Taş Kağıt Makas
01:30 Mandıra Filozofu İstanbul
04:30 5N1K
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
22:15 Deha
00:45 Deha
03:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Türk Müziği
06:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Bir Gece Masalı
16:00 Kör Nokta
17:00 Canavar Avcısı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kör Nokta
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Benim İçin Üzülme
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Batılı Adam
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
12:45 Gazete Yaz Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13:45 Kirli Sepeti
16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02:15 Kötü Kan
05:00 Mucize Doktor
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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