TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2024 Pazar, 09:46
TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:18 İstiklal Marşı

06:20 Yedi Numara

07:20 Yeditepe İstanbul

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 3'te 3

15:05 Mehmet Fetihler Sultanı

17:10 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

02:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:35 Kod Adı Kırlangıç

TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Bizi Birleştiren Hayat

16:30 Yalan

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul

22:30 Taş Kağıt Makas

01:30 Mandıra Filozofu İstanbul

04:30 5N1K

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

22:15 Deha

00:45 Deha

03:00 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Türk Müziği

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Bir Gece Masalı

16:00 Kör Nokta

17:00 Canavar Avcısı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kör Nokta

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Benim İçin Üzülme

TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Batılı Adam

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

12:45 Gazete Yaz Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 22 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13:45 Kirli Sepeti

16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02:15 Kötü Kan

05:00 Mucize Doktor

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV rehberi trt TV 8 MasterChef

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