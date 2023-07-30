TV yayın akışı 30 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Alita: Savaş Meleği
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şark Bülbülü
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tosun Paşa
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Yolu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Sen Ellere
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Vizontele Tuuba
22:30 Vizontele Tuuba
00:30 Her Şey Aşktan
02:30 Her Şey Aşktan
04: Türk Müziği
05:00 Sefirin Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 Aslan Ailem
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:40 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Buz Yolu
22:30 Aşk Tarifi
00:50 Buz Yolu
02:55 Biraz Kül Biraz Duman
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Alita: Savaş Meleği
22:30 Dönence
01:30 Alita: Savaş Meleği
04:15 Dinozor Avı
05:30 Poyraz Karayel
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:00 Kısmet
16.00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
00:00 Ruhun Duymaz
02:45 Yasak Elma
04:45 Aşk Yeniden
05:45 Her Yerde Sen
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Johnny Guitar
12:30 Cango'nun İntikamı
14:30 Karakomik Filmler Emanet & Deli
16:45 Gazate Magazin
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Johnny Guitar
03:30 Kırmızı Oda
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Anne
11:55 Üvey Anne
16:40 Sihirli Yollarda
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Sen Ellere
00:20 Üvey Anne
03:25 Vermem Seni Ellere
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ne Olacak Şimdi
14:30 İşte Hayat
16:30 Oh Olsun
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Neşeli Günler
23:45 Ağır Romantik
01:45 İşte Hayat
04:00 Ağır Romantik
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!