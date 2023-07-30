TV yayın akışı 30 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2023 Pazar, 10:22
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>30 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Alita: Savaş Meleği</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Şark Bülbülü</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Tosun Paşa</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Buz Yolu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Sen Ellere</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Alita: Savaş Meleği

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Şark Bülbülü

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Tosun Paşa

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Buz Yolu

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Sen Ellere

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Vizontele Tuuba</p> <p>22:30 Vizontele Tuuba</p> <p>00:30 Her Şey Aşktan</p> <p>02:30 Her Şey Aşktan</p> <p>04: Türk Müziği</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Vizontele Tuuba

22:30 Vizontele Tuuba

00:30 Her Şey Aşktan

02:30 Her Şey Aşktan

04: Türk Müziği

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:30 Aslan Ailem</p> <p>08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>12:40 Benim Güzel Ailem</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Buz Yolu</p> <p>22:30 Aşk Tarifi</p> <p>00:50 Buz Yolu</p> <p>02:55 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 Aslan Ailem

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:40 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Buz Yolu

22:30 Aşk Tarifi

00:50 Buz Yolu

02:55 Biraz Kül Biraz Duman

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Ya Çok Seversen</p> <p>15:45 Dönence</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Alita: Savaş Meleği</p> <p>22:30 Dönence</p> <p>01:30 Alita: Savaş Meleği</p> <p>04:15 Dinozor Avı</p> <p>05:30 Poyraz Karayel</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Alita: Savaş Meleği

22:30 Dönence

01:30 Alita: Savaş Meleği

04:15 Dinozor Avı

05:30 Poyraz Karayel

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Yaz Şarkısı</p> <p>13:00 Kısmet</p> <p>16.00 Ruhun Duymaz</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>00:00 Ruhun Duymaz</p> <p>02:45 Yasak Elma</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p> <p>05:45 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:00 Kısmet

16.00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

00:00 Ruhun Duymaz

02:45 Yasak Elma

04:45 Aşk Yeniden

05:45 Her Yerde Sen

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>10:00 Johnny Guitar</p> <p>12:30 Cango'nun İntikamı</p> <p>14:30 Karakomik Filmler Emanet &amp; Deli</p> <p>16:45 Gazate Magazin</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Johnny Guitar</p> <p>03:30 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Johnny Guitar

12:30 Cango'nun İntikamı

14:30 Karakomik Filmler Emanet & Deli

16:45 Gazate Magazin

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Johnny Guitar

03:30 Kırmızı Oda

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Anne</p> <p>11:55 Üvey Anne</p> <p>16:40 Sihirli Yollarda</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Sen Ellere</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:25 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Anne

11:55 Üvey Anne

16:40 Sihirli Yollarda

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Sen Ellere

00:20 Üvey Anne

03:25 Vermem Seni Ellere

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Ne Olacak Şimdi</p> <p>14:30 İşte Hayat</p> <p>16:30 Oh Olsun</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Tosun Paşa</p> <p>21:45 Neşeli Günler</p> <p>23:45 Ağır Romantik</p> <p>01:45 İşte Hayat</p> <p>04:00 Ağır Romantik</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Ne Olacak Şimdi

14:30 İşte Hayat

16:30 Oh Olsun

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

21:45 Neşeli Günler

23:45 Ağır Romantik

01:45 İşte Hayat

04:00 Ağır Romantik

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