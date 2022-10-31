TV yayın akışı 31 Ekim 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:30
<p>Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ekim Pazartesi günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 7</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kızılcık Şerbeti</p>

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ekim Pazartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yargı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Hızlı ve Öfkeli 7</p> <p>22:45 Dört Köşe</p> <p>01:00 Hızlı ve Öfkeli 7</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yargı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

22:45 Dört Köşe

01:00 Hızlı ve Öfkeli 7

03:15 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Darmaduman</p> <p>02:15 Bir Peri Masalı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Darmaduman

02:15 Bir Peri Masalı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:15 Yalı Çapkını/Tekrar</p> <p>01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>03:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Ana Haber

19:00 Çok Güzel Haraketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Yalı Çapkını/Tekrar

01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:30 Aramızda Kalsın

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>22:30 Hayat Bugün</p> <p>01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

22:30 Hayat Bugün

01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:00 Masterchef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem </p> <p>13:30 Yazgı </p> <p>14:30 Doya Doya Moda </p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doya Doya Moda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:00 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem 

13:30 Yazgı 

14:30 Doya Doya Moda 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:10 Benim Adım Melek </p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:25 Gönül Dağı </p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu </p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Benim Adım Melek 

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:25 Gönül Dağı 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Yalnız Kurt</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Mutfak Bahane

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