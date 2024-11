Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:43

Güncelleme: 11.11.2024 - 13:43

Hızlı ve Öfkeli 3 (The Fast and the Furious : Tokyo Drift) filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 3 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 3 oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HIZLI VE ÖFKELİ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Mutsuz bir yaşamın orta yerinde filizlenen tek umut Sean Boswell için yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden yabancılaştığı bir düzen içinde yaşayan Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelmeye alışmıştır. Ancak annesi onun hapse girmesinden korkar. Bu sebeple de oğlunu Tokyo’ya, babasının yanına gönderir. Bu yanlış bir fikirdir çünkü yabancı olmak hissi perçinlenir başka kültürde. Ne zaman Twinkie ile tanışır işte o andan itibaren değişim ve dönüşüm başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.

HIZLI VE ÖFKELİ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lucas Black - Shaun Boswell

Shad Moss - Twinkie

Brian Tee - D.K.

Nikki Griffin - Cindy

Jason Tobin - Earl

Sung Kang - Han

Zachery Ty Bryan - Clay

Nathalie Kelley - Neela

Daniel Booko - Buddy

Vin Diesel - Dominic Toretto

Sonny Chiba - Uncle Kamata

HIZLI VE ÖFKELİ 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.