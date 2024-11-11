Hızlı ve Öfkeli 3 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 3 oyuncuları kim?
Hızlı ve Öfkeli serisinin üçüncü filmi Tokyo Yarışı izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Televizyon ekranlarında yayımlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 3 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 3 oyuncuları kim?
Hızlı ve Öfkeli 3 (The Fast and the Furious : Tokyo Drift) filminin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 3 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 3 oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
HIZLI VE ÖFKELİ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Mutsuz bir yaşamın orta yerinde filizlenen tek umut Sean Boswell için yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden yabancılaştığı bir düzen içinde yaşayan Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelmeye alışmıştır. Ancak annesi onun hapse girmesinden korkar. Bu sebeple de oğlunu Tokyo’ya, babasının yanına gönderir. Bu yanlış bir fikirdir çünkü yabancı olmak hissi perçinlenir başka kültürde. Ne zaman Twinkie ile tanışır işte o andan itibaren değişim ve dönüşüm başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.
HIZLI VE ÖFKELİ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lucas Black - Shaun Boswell
Shad Moss - Twinkie
Brian Tee - D.K.
Nikki Griffin - Cindy
Jason Tobin - Earl
Sung Kang - Han
Zachery Ty Bryan - Clay
Nathalie Kelley - Neela
Daniel Booko - Buddy
Vin Diesel - Dominic Toretto
Sonny Chiba - Uncle Kamata
HIZLI VE ÖFKELİ 3 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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