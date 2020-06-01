ABD'deki protestolarda dikkat çeken Beşiktaş yazısı
Amerika Birleşik Devletleri’nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto etmek için halk sokaklara dökülürken, protestolar arasında Beşiktaşlı taraftarların yazısı dikkat çekti.
George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine gelen tepkiler ABD’de çığ gibi büyüyor. Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonucu sokaklara çıkan ve protestolarda bulunan vatandaşlara Beşiktaşlı taraftarlar da dolaylı olarak katıldı. Bir aracın arkasına yazılan yazıda, "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bizde kalsın !" denildi. Protestocular arasında bir kamyonun arkasında bulunan ve dikkat çeken bu yazı gündem oldu.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı