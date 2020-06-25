Acı dolu an! Ölen ailesinin haberini böyle verdi
Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (3)Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu.
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'in ise kayboldu. Sel felaketinin ardından yoldan geçen Kenan Kılıçaslan, Ahmet Bilen'in kardeşi İlhan Bilen ile karşılaştı. O sırada sel felaketini cep telefonu ile kaydeden Kılıçaslan'ın otomobilini durduran ve ağladığı görülen İlhan Bilen, "Jandarmayı ara. Su; Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dedi.
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