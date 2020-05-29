Acun Ilıcalı’nın ‘Jüri değişecek’ yorumundan sonra Murat Boz ve Hadise’nin paylaşımı dikkat çekti

29 Mayıs 2020 Cuma, 11:16

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in programına katılarak, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye yarışması hakkında herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. “Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor” diyen Ilıcalı’nın bu cümlelerinin ardından önce Murat Boz Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve yarışmada çekilen bir fotoğrafını paylaşarak adeta ayrıldığını doğruladı.

Kısa süre sonra ise Hadise Instagram Story bölümünden benzer bir fotoğraf paylaştı ve ‘Murat Boz style’ notunu yazdı. Yıllardır O Ses Türkiye yarışmasının vazgeçilmez iki jürisinin yaptıkları paylaşımlar, ikilinin yeni sezonda olmayacağını düşündürdü…

Hadise O Ses Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşımın dışında, koronavirüs salgını döneminde karantinaya birlikte girdiği Kaan Yıldırım’a ithafen yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hadise aşka geldi ve “Sensizliğe dayanamam” şarkısını söyledi. Videoyu izleyenler ise ünlü şarkıcının sevgilisine gönderme yaptığını yazdı…



