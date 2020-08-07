Ahmet Davutoğlu'ndan Berat Albayrak çıkışı
Davutoğlu, Albayrak için atılan tweetlere tepki göstererek, bakanlara ve milletvekillerine, "Sizin göreviniz bakanı değil, milli onurumuz olan Türk Lirasını korumaktır" dedi.
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medyada AKP'li milletvekili ve bakanların Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için attıkları "yanındayız" tweetlerine sert tepki gösterdi.
Davutoğlu yaptığı konuşmada, "Neymiş efendim emperyalistlere karşı Hazine Maliye Bakanı'nı koruyacakmışız. Emperyalizme karşı bir mücadele varsa sizin göreviniz bakanı değil milli onurumuz olan Türk Lirasını korumaktır" dedi.
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