AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
Sokak röportajında bir vatandaşın AKP'nin ülkeye iyiliklerini ironik bir şekilde anlatması sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın Atatürk'le ilgili düşüncelerinin değiştiğini anlatması izleyenleri duygulandırdı.
Sokak röportajlarında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor.
Halk Ekranı adlı Youtube kanalında yayınlanan videoda bir vatandaşın AKP'nin ülkeye olan iyiliklerini ironik bir şekilde anlattığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Vatandaş konuya ilişkin şunları söyledi:
"NAMAZ KILAN İNSANLARIN DA..."
"AK Parti'nin iyiliği olduğu bu ülkeye. Namaz kılan oruç tutanların insanların da yalan söyleyebileceğini, insanları aldatabileceğini gösterdiler.
"BENİ MUSTAFA KEMAL'E AŞIK ETTİLER"
Millet bunlarla yüzleşti. Ben Mustafa Kemal'i çok sevmezdim. Ama beni aşık ettiler adama sevdirdiler. Bu iyilikleri oldu millete. Teşekkür ediyorum onlara."
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