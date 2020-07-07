AKP’li Bülent Turan'dan canlı yayında skandal sözler!

07 Temmuz 2020 Salı, 17:22

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis’te görüşülmekte olan çoklu baro düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için Habertürk yayınına katıldı.

Programın sunucularının baro başkanlarının Meclis’in önünde beklemeleri ve içerideki görüşmelere alınmamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan AKP’li Turan, baro başkanlarının temel hukuk ilkelerine sahip çıkan duruşlarıyla ilgili oldukça tartışma yaratacak bir üslup kullandı.

Turan, görüşmek amacıyla yaptığı davete katılmadığını iddia ettiği baro başkanları için “Artistlik yaptılar” ifadelerini kullandı.

Kendisinin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu aradığını, Feyzioğlu’nun da baro başkanlarıyla konuşarak “Üç kişiyi seçin, buraya gelin” şeklinde teklifte bulunduğunu söyleyen Turan, demokratik ve katılımcı bir süreç yürüttüklerini savundu.

Turan’ın konuyla ilgisi açıklaması şu şekilde:

‘BURAYA GELMELERİ YANLIŞTI’

“İstanbul Baro Başkanı’nı aradım. Twitter’dan bakıyorum, ‘Bülent Turan yalan attı’ falan diyorlar. Davet resmi olarak olmadı. Resmi daveti yapacak kişi komisyon başkanı. O daha önce görüştü. Benim davetim, buraya kadar gelmiş insanlar… Ki bu yanlış bir gelişti. Şöyle düşünün, İstanbul Barosu bir toplantı yapıyor, biri geliyor ‘Ben toplantıya gireceğim’ diyor. Giremezsin kardeşim, bunun bir usulü var. Dolayısıyla resmi davet komisyonundur. Ama biz siyasetçiler olarak, yani partililer olarak, oradaki baro başkanlarımızın duruşunu, o kötü görüntülerin olmamasını istediğimizden dolayı, bizzat ben aradım. Yetmedi Metin Feyzioğlu’yla konuştum. Metin Bey (baro başkanlarını) aradı, dedi ki ‘Seçin üç kişiyi, gelin buraya.’ Artistlik yaptılar, ‘Gelmiyoruz’ dediler. Feyzioğlu’na hayır dediler, bana hayır dediler ve daha da ötesi CHP’li Zeynel Emre Bey’e de ‘hayır’ dediler. E şimdi belge (resmi davet eleştirisini kast ediyor), ne belgesi, ben telefon konuşmasından bahsediyorum.”

Turan ayrıca programın sunucunun “Gelselerdi bir değişiklik olur muydu?” sorusuna ise “Gelsin, ne olacak ya” diye yanıt verdi.