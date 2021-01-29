AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
Sokak röportajında AKP'ye oy verdiğini ve 'koyu sağcı olduğunu belirten bir pazar esnafının isyanı, sosyal medyada gündem oldu.
YOL TV mikrofonuna konuşan ve eskiden AKP'ye oy verdiğini belirten bir pazar esnafı "AKP'ye oy veren ellerim kırılsın. Şimdi olsa solcu ya da HDP'ye de oy veririm" dedi.
Ekonomik sıkıntılardan dert yanan esnaf, seçimlerin 2023 yılından erken yapılacağını düşündüğünü belirtti.
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