Akşener, 'Devletimizin kanalı yayını keser' dedi, TRT anında yayını kesti

28 Ekim 2020 Çarşamba, 21:21

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçilik ve besilik yapan Emre Şensoy’u kürsüye davet eden Akşener “Devletimizin kanalı takiptedir. Birazdan yayını keserler” dedi. Şensoy’un kürsüye çıktığı ve konuşmasına başladığı sırada TRT yayını kesti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Eve ekmek götüremiyoruz” isyanına “al keyif çayı iç” demesine tepki gösteren Akşener şu açıklamayı yaptı:

"O çayı biraz da senin şu kodamanların içse olmaz mı? Türkiye’nin zenginliğinden biraz da alın teriyle çalışan işçi kardeşlerim, işsiz gençlerimiz faydalansa olmaz mı?"

TRT YAYINI KESTİ

Çiftçilik yapan ve besilik yapan Emre Şensoy’u kürsüye davet eden Akşener, “Devletimizin kanalı takiptedir. Birazdan yayını keserler. Ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki milletin vergileriyle yayın yapan TRT önce milletin sesi olmalıdır. Milletin sesinden, sözünden bu kadar korkmayın. Emre Ersoy’dan bu kadar korkmayın” dedi.

Emre Şensoy’un kürsüye çıktığı ve konuşmasına başladığı sırada TRT’nin yayını kestiği görüldü.