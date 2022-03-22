Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 4 kişi vurularak yaralandı.
Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet O., yanındaki arkadaşı Atakan A. ile birlikte alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Erdem K.'nın evinin önüne geldi.
İkili, telefonla aradıkları Erdem K.'yı konuşmak için dışarıya çağırdı. Alacak-verecek meselesi yüzünden sokakta tartışmaya başlayan taraflar, kavga etmeye başladı.
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