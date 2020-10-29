Aldığı yanıt şoke etti; "500 kilometre hızla geliyordum"
Gaziantep'te iki otomobil sürücüsü kaza yaptı. Taraflardan birinin "500 kilometre hızla geliyordum" söylemi gerilim yarattı, polis tarafları sakinleştirdi
Gaziantep'te, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, O.G. idaresindeki 27 ARZ 941 plakalı otomobil, park hazırlığı yapan 35 KB 1015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.
Kaza sonrasında O.G, otomobilin ismi öğrenilemeyen sahibinin sorduğu "Kaç kilometre hızla geliyordun" sorusuna genç sürücü "500 kilometre hızla geliyordum" cevabını verdi. Gerilen araç sahibi ile O.G. arasında sözlü tartışma yaşandı. Araya giren polisin ikazları üzerine taraflar yatıştırıldı.
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