Anne ve bebeğinin ölümüne neden oldu; 'Geçmiş olsun' deyip kaçtı!

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada anne ve bebeği öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ailenin yanına gelen kamyonet sürücüsü, "Geçmiş olsun, isteyerek olmadı" deyip olay yerinden kayboldu.

İHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 09:23

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Acıpayam’dan Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi istikametine giden Ömer Tozgun (30) idaresindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü olarak bilinen noktada karşı yönden gelen 15 FE 677 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

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