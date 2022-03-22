Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi: Gel, beni de öldür

22 Mart 2022 Salı, 16:41

İddiaya göre, bir lokantada bulaşıkçılık yapan 4 çocuk annesi Fadime Koca, işsiz eşi Fahri Koca ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu gerekçesiyle bir süre önce evi terk etmişti. Çocuklarını da yanına alan Fadime Koca, kiraladığı evde oturmaya başladı. Eşini eve dönmesi için ikna konuşmaları yaptığı öne sürülen Fahri Koca, kızı Nilüfer (20) ile marketten dönen Fadime Koca'yı av tüfeğiyle başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı Nilüfer Koca ise sinir krizi geçirdi. Fadime Koca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kayıplara karışan Fahri Koca'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Koca'nın cenaze törenine katılan çocukları ve yakınları ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Koca çiftinin uzman çavuş oğulları Resul Koca (23) "Gel beni de öldür, gel" diyerek babasına tepki gösterdi. Ayakta durmakta zorlanan Resul Koca'ya arkadaşları destek oldu.