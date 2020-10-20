Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler

20 Ekim 2020 Salı, 15:25

Antalya körfezi açıklarında tatilcilerin tekneyle çıktığı tur esnasında 2 tane yunus balığı tekneye eşlik etmeye başladı. Yunusların tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Yunusları cep telefonu kamerasına kayda alan vatandaş ise "Arkadaşlar yunuslar şu anda bizimle beraber yarışıyor, bak bak 3-4 taneler şu anda" dedi. Görüntülerde ise 2 tane yunus balığının tekneyle aynı hızda ilerlemesi ve yunusların tekneyle bir süre eşlik etmesinin ardından su içerisinde dans ederek uzaklaşması yer aldı.