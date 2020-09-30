Atatürk'e sadece 2 saniyelik poster görüntüsüyle yer verdiler!

30 Eylül 2020 Çarşamba, 09:02

İletişim Başkanlığı, Türk ve dünya denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Zaferi'nin 482. yıl dönümü için bir dizi program ve projeye imza attı. Bunlardan biri de ‘Mavi Vatan' klibi oldu. Türkiye'nin “Mavi Vatan” mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın “Bayrak” şiiri de yer aldı.

Klipte Cumhuriyet Donanması'nın kurucusu Atatürk ise sadece iki saniyelik duvardaki poster fotoğrafı ile gösterildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan videoya tepki gösterdi. Aynı zamanda emekli büyükelçi olan Erozan, “5 dakika 07 saniyelik Mavi Vatan Marşı adlı video klipte, Atatürk'e ayrılan süre iki saniye ve duvardaki bir fotoğraftan ibaret oldu.

Zihinlerinde Atamıza ayırdıkları yer bu kadar demek ki” diye konuştu. Emekli tümamiral Cem Gürdeniz ise “Cumhuriyet Donanması ve Atatürk olmasaydı bugünkü donanma gücünden bahsetmemiz mümkün olmazdı. Videoda Donanmanın kurucusu Atatürk, sadece bir iki saniyelik poster görüntüsü ile gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

YAYCI: MAVİ VATAN’IN MİMARI ATATÜRK’TÜR

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da olaya tepki gösterdi. “Mavi Vatan doktrini ‘Denizciliği Türk'ün Milli Ülküsü' olarak gören Atatürk'ten ayrı düşünülemez. Mimarı Atatürk'tür” dedi.



Kaynak: Sözcü