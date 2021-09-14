Avcılar’da yol verme kavgası

14 Eylül 2021 Salı, 09:46

Olay, dün Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası taraflar araçlarından inerek birbirinin üzerine yürüdü. Bir süre boğuşan iki sürücü çevredeki yurttaşların araya girmesiyle ayrıldı. Taraflar daha sonra olay yerinden ayrılırken, kavga anlarını bir yurttaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.