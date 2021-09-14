Avcılar’da yol verme kavgası
Avcılar’da bir motosikletli kurye ile araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, dün Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası taraflar araçlarından inerek birbirinin üzerine yürüdü. Bir süre boğuşan iki sürücü çevredeki yurttaşların araya girmesiyle ayrıldı. Taraflar daha sonra olay yerinden ayrılırken, kavga anlarını bir yurttaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Video Haberler
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı