Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet'e uygulanan sistematik baskıya dikkat çekti
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, iktidar odaklarının medya üzerindeki baskısına dikkat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nun Tele 1'de yayınlanan 'Anında Manşet' programında konuşan Aykut Küçükkaya, 14 Nisan 2020 tarihli 'Boğaz'da kaçak var' manşetimizin ardından gazeteye uygulanan sistematik baskılara dikkat çekti.
Söz konusu haberin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yönlendirmesiyle Cumhuriyet Gazetesi'ne 35 gün ilan kesme cezası verildiğini hatırlatan Küçükkaya, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kullandığı ifadelerin haberleştirilmesi bahane edilerek tekrar 17 gün ilan kesme cezası verildiğini belirtti.
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