Babacan, Erdoğan'ın sözlerine canlı yayında anketlerle yanıt verdi!

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:37

Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, başta ekonomi olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'nin koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek işten çıkarmayı yasaklamasına değinen Babacan, bunun TÜİK istatistiklerini iyi göstermek için bir taktik olduğunu savundu.Babacan ayrıca, ülke ekonomisinin tekrar normale dönmesi için hükümetin değişmesi gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

"EKİBİMİZ BU KRİZİ 3 AYDA ÇÖZER"

* "Hükûmet işten çıkarmayı yasaklayarak, TÜİK’in istatistikleri olduğundan daha güzel göstermesini sağladı."

* "Biz sadece eleştirmiyoruz. Çözüm için, tedavi için ne gerekiyorsa onu da öneriyoruz. Tecrübeli ve işi bilen bir ekip olarak reçete hazırlıyoruz, paylaşıyoruz."

* "Uluslararası tecrübesi olan bir ekonomi ekibi yalnızca DEVA Partisi'nde var. Bu ekonomik reçeteyi hazırlayan ekip, dünyanın herhangi bir yerindeki krizi çözmeye gitse 3 ayda tüm sorunları çözer."

"HALK 'EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ' DİYOR, HÜKÜMET 'İYİYE GİDİYOR' DİYOR"

Babacan yaptırdıkları anketlerde halkın büyük çoğunluğunun ekonominin 1 numaralı sorun olarak gördüğünü belirtti.

Erdoğan'ın ekonomiye dair "tırmanışta" sözlerinin sorulması üzerine Babacan, " Türkiye'nin 1 numaralı problemi ekonomi. Yani işsizlik, hayat pahalılığı... Halkımıza sorduğumuz zaman vbütün anketlerde, bütün kamuoyu yoklamalarında vatandaşın 1 numaralı sorunum ekonomi diyor. Fakat çok garip bir şekilde hükümetten gelen bütün açıklamalar ekonominin uçuşta olduğu, kalkışta olduğu ve her şeyin daha iyiye gittiği yönünde..." ifadeleriyle yanıt verdi.



* "Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, fayda ve risk analizlerine dayanmadan, piyasa gerçeklerinden uzak parametrelerle kredi vermeye zorlamaktan derhal vazgeçilmeli."

* "Türkiye çaresiz değil. Dürüst ve ehil kadrolar, akıl, bilim, istişare Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırır. "

Kaynak Yeniçağ: Ali Babacan "Tek bir kurtuluş yolu var" dedi ve canlı yayında önerisini açıkladı