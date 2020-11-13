Bakan Karaismailoğlu'na zor anlar yaşatan soru... Espriyle karşılık verdi
Kastamonu'da basın mensuplarının pastırma konusunda Kastamonu ve Kayseri'yi kıyaslaması konusunda soru yönelttiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haftaya Kayseri’ye gideceğini belirterek, “Beni Kayserilerle kavga ettirmeyin” esprisinde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nasrullah Meydanında esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde kendisine Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünleri olan çekme helva ile Kastamonu pastırması ikram edildi. Kastamonu pastırmasın tadan Bakan Karaismailoğlu, bir basın mensubunun “Kayseri mi, Kastamonu mu” şeklindeki sorusuna ise, esprili bir dille “Haftaya Kayseri’ye gideceğim, beni Kayserilerle kavga ettirmeyin” şeklinde cevap verdi. Pastırmanın yapılışı hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ardından Nasrullah Kadı Camisinde Cuma namazını eda etti. Namazın ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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