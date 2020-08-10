Başkent'te mezarlıkta sır dolu olay

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:41

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Kara Şükrü Mezarlığı'na ziyarete giden vatandaşlar, bazı mezarların kazılmış olduğunu gördü. Vatandaşlar mezarların baş kısımlarından kazıldığını, bazılarının tekrar doldurulduğunu fark ettiklerini söyledi. Mezarlıklarda güvenlik önlemi olmadığını söyleyen vatandaşlar olayın aydınlatılmasını istedi.