Belgeseli hazırlandı... Demirtaş'tan 4 sene sonra ilk ses
Yaptığı çeşitli video belgesellerle tanınan dijital medya platformu 140journos ekibi, son çalışmasında Demirtaş ailesine yer verdi...
Yaptığı çeşitli video belgesellerle tanınan dijital medya platformu 140journos ekibi, son çalışmasında Demirtaş ailesine yer verdi.
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dılda ile yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor. Telefon görüşmesiyle birlikte Demirtaş’ın sesi de 4 sene sonra ilk kez duyuluyor. Belgeselde annesi Sadiye Demirtaş ile avukatlarından Cahit Kırkazak ve çalışma arkadaşlarından Şükrü Erol'un da yorumları yer alıyor.
Edirne Cezaevine yapılan ziyaret görüntülerinin yanı sıra, Selahattin Demirtaş'ın aile hayatından görüntüler yer alıyor.
Video belgeselde ayrıca, Başak Demirtaş tarafından çekilen, Selahattin Demirtaş'ın çocuklarıyla bir arada görüldüğü çeşitli eski görüntüler de yer alıyor. 34 dakikalık belgeselin son bölümünde ise Selahattin Demirtaş'ın seslendirdiği bir türkü de ilk kez yayınlanıyor.
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