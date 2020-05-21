Beyoğlu'nda eğlence kanlı bitti! Böyle yardım istedi

21 Mayıs 2020 Perşembe, 14:16

İstanbul Beyoğlu'nda, eğlenmek için iki kadınla ayrı ayrı anlaşan aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 3 kişi, aynı dairede karşılaştı. Binanın ikinci katında bulunan dairede çıkan silahlı kavgada eve sonradan gelen şahıs, sol bacağından vuruldu.Yaralanan şahıs, can havliyle kendini camdan aşağı attı. 6 metre yükseklikten düşerek ayağını kıran kişiyi sokak ortasında döven saldırganlar daha sonra yaralıyı da yanlarına alarak otomobille kaçtı.

HUSUMETLİ 3 KİŞİ AYNI DAİREDE KARŞILAŞTI

Olay, Tophane Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Paşa Aralığı Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, göre, ismi henüz öğrenilemeyen iki arkadaş, daha önceden tanıdıkları bir kadınla gece eğlenmek için anlaştı. Bir binanın 2'nci katında kiraladıkları dairede anlaştıkları kadın ve arkadaşıyla buluşan kişiler, eğlence amaçlı hazırlık yaparken, eve ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek daha geldi.

YARALIYI DA ALIP KAÇTILAR

Diğer kadının, arkadaşından habersizce anlaşarak eve davet ettiği kişinin, evdeki iki erkekle husumetli olduğunun ortaya çıkması üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında, sonradan eve gelen kişi tabancayla sol ayağından vuruldu. Can havliyle pencereye koşan yaralı, kendini aşağı attı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ayağını da kıran yaralı yerde otururken, aşağı inen saldırganlar tarafından sokak ortasında dövüldü. Silah sesini duyarak dışarı çıkan mahallelinin müdahale etmesi üzerine, iki saldırgan yaralıyı da yanlarına alarak bir otomobille kaçtı.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daire içinde ve sokakta inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ismi henüz öğrenilemeyen iki kadın, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kadınlar, polis aracına bindirilirken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek, parmaklarıyla işaret yaptı.

CAMDAN ATLADIKTAN SONRA YARDIM İSTEDİ

Öte yandan Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ayağını da kıran yaralı yerde otururken görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı kişi çevredekilerden sağlık ekiplerine haber vermesini istiyor. Görüntülerin devamında kendisini darp eden şüphelilerden biri yanına geliyor.