Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor
Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları mayıs ayında da devam ediyor. Kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği yayla yolları göçerler için açılıyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı özel idare ekipleri, Faraşin yaylalarının yollarını açmak için çalışma başlattı. Konumu itibarıyls Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu.
Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığını açıp ilerleyen ekipler, 3 gündür aralıksız çalışıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanından Beytüşşebap yaylalarına gelmeye çalışan göçer ve arıcılar için yolları açan ekipler, aynı zamanda çamurlu yolları da düzleştirip sağlamlaştırıyor.
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