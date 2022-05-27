Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 11:38

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı özel idare ekipleri, Faraşin yaylalarının yollarını açmak için çalışma başlattı. Konumu itibarıyls Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu.