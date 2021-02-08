Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye, traktörlerin geçmesi için beton döküldü

08 Şubat 2021 Pazartesi, 17:22

Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti yakınlarında Roma'nın ünlü Kral Yolu'nun bir parçası olarak kabul edilen ve M.Ö. 334 yılında Büyük İskender'in Perge'yi kuşattığında atıyla üzerinden geçtiği rivayet edilen tarihi köprü, traktörler daha rahat geçsin diye üzerine dökülen betonun ağırlığına dayanamadı. Altından Kurşunlu Şelalesi'ne giden suyun aktığı köprünün ayaklarından biri ve kemer kısmı tamamen yıkıldı. Beton kısım yıkılmayıp zamanla aşınırken, betonun içindeki demirler de dışarı çıktı.

Köprüye çok yakın bir noktada yeni ve daha modern bir köprü yapılarak ulaşım buradan sağlanırken tarihi köprüye kim ya da kimlerin beton döktürdüğü ise ilçede merak konusu oldu. Köprünün bulunduğu Yurtpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Başkaya, 53 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bu yana köprünün ilçe halkı tarafından sıklıkla kullanıldığını söyledi. Aksu Belediyesi'nin yeni bir köprü yaparak tarihi köprüyü kullanım dışı bıraktığını anlatan Başkaya, “Daha önceleri buradan büyüklerimiz kullanmış. Bir şekilde kullanılmış ama şu anda kullanılamaz durumda. Köprünün üzerine yıllar önce beton dökülmüş. Bu beton yeni değil. O zaman öyle düşünüp yapmışlar" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Gül Işın, tarihi bir köprünün üzerine beton dökme fikrinin yanlış olduğunu, orijinaline uygun restore edilip köprünün tarihi eser olarak geri kazanılmasının daha doğru olacağını söyledi.

KRAL YOLU

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia'dan başlayan Roma'nın ünlü Kral Yolu, Side, Perge, Aspendos gibi kentleri birbirine bağlayarak Tarsus üzerinden Hatay'a kadar uzanıyor. Hatay üzerinden Suriye'ye, oradan da Mezopotamya'ya bağlanan yol, ara bağlantılarla Akdeniz'deki antik kentlerin birbirine ulaşmasını sağladı.