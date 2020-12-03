Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
ABD'de bir köpek buz tutmuş nehrin ortasında 5 saat mahsur kaldı. Ekipler onu kurtarmak için seferber oldu.
ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde Labrador retriever cinsi köpek üzeri buz kaplı nehirde yaklaşık 5 saat mahsur kaldı. Köpeğin sesini duyan bölge sakinleri tfaiyeyi aradı. Köpeğin üzerindeki buz çok ince olması nedeniyle kırılma tehlikesine karşı kurtarma operasyonu titizlikle yürütüldü. Hem köpeği hem de kendilerini tehlikeye atmamak için dalış eğitimi olan itfaiyeciler görevlendirildi. Dalgıç kıyafetlerini giyen itfaiye ekibi emekleyerek köpeğin beklediği noktaya ulaştı.Soğuktan havlayamayan köpeğin kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Memur ve emeklinin zam oranı
- O ses kaydını dinledim
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 14 günden daha az!
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- 5 saat neden haber alınamadı?
Video Haberler
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
- Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
- 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
- Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada