Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu

03 Aralık 2020 Perşembe, 15:44

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde Labrador retriever cinsi köpek üzeri buz kaplı nehirde yaklaşık 5 saat mahsur kaldı. Köpeğin sesini duyan bölge sakinleri tfaiyeyi aradı. Köpeğin üzerindeki buz çok ince olması nedeniyle kırılma tehlikesine karşı kurtarma operasyonu titizlikle yürütüldü. Hem köpeği hem de kendilerini tehlikeye atmamak için dalış eğitimi olan itfaiyeciler görevlendirildi. Dalgıç kıyafetlerini giyen itfaiye ekibi emekleyerek köpeğin beklediği noktaya ulaştı.Soğuktan havlayamayan köpeğin kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.