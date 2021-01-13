Cengiz'den Erkan Baş'a dava!
Türkiye İşçi Partisi, (TİP) Cengiz Holding’in hissedarı ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz'in yaptığı konuşma nedeniyle genel başkanları Erkan Baş’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtığını açıkladı.
TİP'ten yapılan açıklamada Mehmet Cengiz'in, Erkan Baş'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtığı duyuruldu.
TİP'in resmi sosyal medya hesabından, “5'li müteahhit çetesinin yıldızı Mehmet Cengiz aşağıdaki konuşma nedeniyle Genel Başkanımız Erkan Baş'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı” denilerek yapılan paylaşımda söz konusu konuşmanın videosuna yer verildi.
Paylaşımın devamında, “Sözümüzün arkasındayız: İşçi iktidarı kurulduğunda, patronların alın teriyle çalışan emekçilerden gasp ettiği her şeyi ellerinden alacağız”
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