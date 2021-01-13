Cengiz'den Erkan Baş'a dava!

13 Ocak 2021 Çarşamba, 10:08

TİP'ten yapılan açıklamada Mehmet Cengiz'in, Erkan Baş'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtığı duyuruldu.

TİP'in resmi sosyal medya hesabından, “5'li müteahhit çetesinin yıldızı Mehmet Cengiz aşağıdaki konuşma nedeniyle Genel Başkanımız Erkan Baş'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı” denilerek yapılan paylaşımda söz konusu konuşmanın videosuna yer verildi.

Paylaşımın devamında, “Sözümüzün arkasındayız: İşçi iktidarı kurulduğunda, patronların alın teriyle çalışan emekçilerden gasp ettiği her şeyi ellerinden alacağız”