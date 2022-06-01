Cep telefonu hırsızlığı kamerada

Abone Ol google-news

Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi girdiği telefoncu dükkanında tezgahta bulunan bir cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:33

Olay, Atatürk Caddesinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefoncuya müşteri gibi giren kimliği belirsiz şahıs satış elemanının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Telefonun çalındığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin izine ulaşarak Konya’ya gittiğini tespit etti. Konya'da asayiş ekipleri ile ortaklaşa yürütülen çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs Kulu polisine teslim edildi.

cep telefonu hırsız Kamera polis konya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler