CHP'den flaş çağrı: Okullarda ara tatil uzatılsın
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, salgınının okulları nasıl etkilediğine dair bir açıklama yapmadığını belirterek, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ara tatilin uzatılması ya da okulların açılmaması kararına uyma çağrısı yaptı.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, salgınının okulları nasıl etkilediğine dair bir açıklama yapmadığını belirterek, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ara tatilin uzatılması ya da okulların açılmaması kararına uyma çağrısı yaptı.
Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin’in, okullar açıldıktan sonra 16 öğretmenin Covid-19’dan hayatını kaybettiği açıkladığını hatırlatan Kaya, “Okulların bu dönem kapalı tutulmasını söylemiştik, ancak dikkate alınmadı. Aylar sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınındaki yükselişin eğitimi zora soktuğunu ve kurallara uyulması gerektiğini söylüyor. Bizim söylediğimiz tedbirler zamanında alınsaydı bugünkü sorunlar yaşanmayacaktı” diye konuştu.
Covid-19 salgını nedeniyle, Bilim Kurulu’nun da ara tatilin uzatılması ya da okulların açılmaması için tavsiye kararı aldığına vurgu yapan Kaya, “Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanının bu konuda inisiyatif alarak karar vermesi gerekir. Eğitim ciddi iştir, saraydaki tek adamın bilimsellikten uzak, keyfi kararına bırakılamaz” diye konuştu.
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