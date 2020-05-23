CHP’li büyükşehir belediye başkanları bir videoda buluştu: Bir tanesin Türkiyem

CHP’nin büyükşehir belediye başkanlarının yönettikleri şehirlerden diğer büyükşehirlere ulaştırdıkları sözleri bir videoda birleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2020 Cumartesi, 21:45

CHP’li büyükşehir belediye başkanları şehirlerinden çektikleri videoyla diğer CHP’li büyükşehir belediyesine ulaştırdıkları sözleri tek videoda birleştirildi.

CHP’li başkanların sosyal medya hesabından paylaştığı video, dakikalar içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

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