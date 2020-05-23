CHP’li büyükşehir belediye başkanları bir videoda buluştu: Bir tanesin Türkiyem
CHP’nin büyükşehir belediye başkanlarının yönettikleri şehirlerden diğer büyükşehirlere ulaştırdıkları sözleri bir videoda birleştirildi.
CHP’li büyükşehir belediye başkanları şehirlerinden çektikleri videoyla diğer CHP’li büyükşehir belediyesine ulaştırdıkları sözleri tek videoda birleştirildi.
CHP’li başkanların sosyal medya hesabından paylaştığı video, dakikalar içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı.
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