CHP’li Tuncay Özkan: Bizden önce kadının adı yoktu diyenler iyi izlesin
‘Çoklu baro’ teklifine karşı Ankara Kuğulu Park’ta ‘Savunma Nöbeti’ başlatan baro başkanlarının bekleyişi sürüyor. Polisin parkta oturmak isteyen bir kadın avukata müdahale ederek dışarı çıkarmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Bizden önce kadının adı yoktu diyenler iyi izlesin" diye tepki gösterdi.
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen çoklu baro teklifine karşı baro başkanları Ankara Kuğulu Park’ta "Savunma Nöbetine" başladı. Teklifin geri çekilmesini isteyen başkanlar avukatlara da çağrı yaptı. Baro başkanlarının nöbete başlamasının ardından alanı kapatan polis, parkta oturmak isteyen bir kadın avukatı sürükleyerek dışarı çıkardı.
Kadın avukata müdahale görüntüsünü paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Bizden önce kadının adı yoktu diyenler iyi izlesin! Bir kadın avukat Kuğulu Park'ta oturmak istediği için polisler tarafından yaka paça dışarı atıldı” diyerek tepki gösterdi.
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