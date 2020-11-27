CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
Malatya'nın Pötürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme, Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıdaki konuşması sırasında yakalanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve partililerin tepkileri kameralara yansıdı.
Toplantı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandığı sırada yaşanan deprem üzerine Ağbaba'nın, "Deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" dediği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı
- ODTÜ, koronavirüsü havadayken yok eden formülü buldu!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
- Gökyüzü mor renge büründü
- SpaceX’in astronotu yörüngeden Dünya’yı görüntüledi
- Ceza yememek için kendisini öyle sözlerle savundu ki...
- Adana'da kan donduran cinayet!
- Akşener Ağlıyorum dedi... Canlı yayında anlattı
- A Spor canlı yayınında skandal hareket!
- Yaşlı adam gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!