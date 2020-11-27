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CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı

Malatya'nın Pötürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme, Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıdaki konuşması sırasında yakalanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve partililerin tepkileri kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 12:06

Toplantı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandığı sırada yaşanan deprem üzerine Ağbaba'nın, "Deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" dediği görüldü.

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