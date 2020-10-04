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Çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınlayan erkek gözaltına alındı

Mersin'de yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan acımasız baba, gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2020 Pazar, 12:49

Mersin'in Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y. o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ÇOCUKLAR, DEVLETE EMANET

Baba Halil Y. evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti. Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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