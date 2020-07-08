Çorum'dan, Konya'ya paraşütle uçtu
Çorum’un Bayat ilçesinden havalanan milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer, 8 saat 15 dakikada 296 kilometre mesafe kat ederek Konya'ya iniş yaptı.
Bayat’ın Asmatepe mevkisine gelen milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer, paraşütü ile havalandı.
Ankara, Kırıkkale, Konya istikametine doğru uçuş gerçekleştiren Sadeer, 8 saat 15 dakika havada kalarak 296 kilometre mesafe kat etti. Milli sporcu Konya'ya başarılı bir iniş gerçekleştirdi.
Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu, Bayat'ın coğrafi açıdan hava sporlarına müsait bir alan olduğunu belirterek, “Bayat'ta milli paraşütçüleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Milli sporcularımızdan Türkiye şampiyonası sözü aldık. İnşallah ilerleyen yıllarda Bayat'ta önemli bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bayat'ın paraşüt branşında önemli bir yeri olacak" dedi.
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