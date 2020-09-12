Covid-19 hastası genç: Hastaneye yatırılmadım, sokakta kaldım

İstanbul'da Tuzla Devlet Hastanesi önünde bekleyen Ensari Koç isimli genç, Covid-19 hastası olduğu için işinden atıldığını, kalacak yerinin olmadığını söyledi. Koç, "Nefes almakta zorlanıyorum, hastaneye yatırılmadım, kalacak yerim yok günlerdir hastanenin önünde yatıyorum dedi.



Covid-19 hastası Ensari Koç, hastaşık sebebiyle kalacak ve gidecek yeri olmadığını anlattığı bir video çekti. Koç, "Gaziosmanpaşa’da çalışıyordum. Şantiyeler beni almadı. Şu an Tuzla’dayım, akrabaların yanına geldim, onlar da beni almadı. Başka gidecek yerim yok. Dün gece sokakta kaldım. Hastaneye de yatırılmadım. Nefes almakta zorlanıyorum, halsizim. Öksürüyorum. Çok zor durumdayım. Kimse bana yardım etmiyor" diye konuştu.



