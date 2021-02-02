Dev kayanın düştüğü Antalya- Mersin karayolunda çalışmalar sürüyor
Antalya- Mersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti.
Antalya- Mersin D400 karayolunun Gazipaşa- Anamur arasındaki bölümünde pazar günü öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun 30'uncu kilometresinde yerinden kopan dev kaya parçası asfalta düşerek yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin 15 saatlik çalışması sonucunda kayanın bir kısmı kırılarak yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.
Karayollarının tespit çalışmasında kayanın tehlike oluşturduğu raporuyla, yolun diğer şeridinin açılması ve mevcut ana kaya parçasında bulunan yarıkların tamamen yok edilmesi için dinamitle parçalanarak yok etme çalışması başlatıldı. Karayolları kontrolündeki kaya kırım çalışması Antalya- Mersin arası yeni yol ve tünel yapım işini üstlenen firma çalışanları tarafından yapılıyor.
Bugün de kayayı delme çalışmalarına devam edildi. Yarın dinamitle kayanın parçalanması hedefleniyor. Jandarma ve polis ekiplerinin önlem aldığı karayolunda, araçların tek şeritten kontrollü olarak geçişini izin veriliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Başkanlık iflas etti
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Video Haberler
- Polise direnen kurye hakkında zorla getirme kararı
- Dev kayanın düştüğü karayolunda çalışmalar sürüyor
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu