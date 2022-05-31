Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na hapis tehdidi: 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'

31 Mayıs 2022 Salı, 12:19

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.



"29 Mayıs günü İstanbul tarihi bir güne evsahipliği yaptı. Fethin 569'uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Küresel denklemin parametrelerini değiştiren, beşeriyete Türk gücünün güven veren ruhunu gösteren fetih ruhumuz hala diridir. Hala yas tutan Bizans işbirlikçileri yüzlerini astılar. İstanbul'un Fethi köhne tuzakların bozulması, haksızlık ve adaletsizliğin kesilip atılmasıdır. Büyük hünkârımız Fatih yenilmez iradesiyle İstanbul'u fethin güzelliğine kavuşturmuştur."



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