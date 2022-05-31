Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na hapis tehdidi: 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Çok istekliysen terörist Demirtaş'ın hasretini çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sende kapağını atarsın" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
"29 Mayıs günü İstanbul tarihi bir güne evsahipliği yaptı. Fethin 569'uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Küresel denklemin parametrelerini değiştiren, beşeriyete Türk gücünün güven veren ruhunu gösteren fetih ruhumuz hala diridir. Hala yas tutan Bizans işbirlikçileri yüzlerini astılar. İstanbul'un Fethi köhne tuzakların bozulması, haksızlık ve adaletsizliğin kesilip atılmasıdır. Büyük hünkârımız Fatih yenilmez iradesiyle İstanbul'u fethin güzelliğine kavuşturmuştur."
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