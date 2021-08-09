E-5’te takla atan araç kamerada

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:12

Kaza, saat 10.45 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 NL 1675 plakalı Gül Pekmez yönetimdeki araç, iddiaya göre, kontrolden çıktıktan sonra önce aydınlatma direğine çarpıp takla atarken bir araca daha hasar verdi. Kaza sonrası çevredeki yurttaşlar ilk yardıma koşup itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta bulunan Gül Pekmez ve eşi Sıdık Pekmez’e ilk müdahaleyi yaptı ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Pekmez çiftinin ilk belirlemelere göre durumumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Beylikdüzü istikametinde trafik bir süre durdu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı..