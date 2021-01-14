Edirne´de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne´de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi´ndeki PTT şubesi önünde unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan giyecek ve yiyecek çıkarken, vatandaşlar, bomba uzmanının çalışmasını çay içerek, izledi.
Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi´nde bulunan PTT şubesi önünde sahipsiz çanta olduğunu görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Bölgede çok sayıda meraklı vatandaş toplanırken, bir kişi kalabalığa çay dağıtmaya başladı.
Polisin uzaklaştırma çabasına rağmen çay içen vatandaşlar, bomba imha uzmanının çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlatmasını, meraklı gözlerle izledi. Çantadan giysi ve yiyecek çıktı.
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- HDP üzerinden hesaplaşma…
- Aşı fiyaskosu ekonomiyi kötü vuracak
- İSKİ, İstanbul'daki barajların son durumunu paylaştı
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
Video Haberler
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam