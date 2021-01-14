Edirne´de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler

14 Ocak 2021 Perşembe, 16:16

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi´nde bulunan PTT şubesi önünde sahipsiz çanta olduğunu görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Bölgede çok sayıda meraklı vatandaş toplanırken, bir kişi kalabalığa çay dağıtmaya başladı.

Polisin uzaklaştırma çabasına rağmen çay içen vatandaşlar, bomba imha uzmanının çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlatmasını, meraklı gözlerle izledi. Çantadan giysi ve yiyecek çıktı.