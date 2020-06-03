Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş medyaya yanıt: Karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkumdur

03 Haziran 2020 Çarşamba, 23:36

Yandaş Turkuvaz Medya'nın Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki atık suyun arıtılmadan Riva Deresi'ne akıtıldığı yönündeki yalan haberine, Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi. İmamoğlu, ''Karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkumdur'' dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı medya organlarında Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yapılmakta. İSKİ, tarihinin en önemli yatırımlarına imza atıyor. 16 milyon İstanbullu için çalışan bu kurumumuza yönelik karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkumdur."