Erdoğan harçlık dağıttı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:25

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, güzergâh üzerinde yol kenarındaki yurttaşlara sohbet edip, fotoğraf çekildi. Ardından çevrede bulunan çocuklara oyuncak hediye etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'dan oyuncak alan çocuklar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptük bize harçlık ve oyuncak verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan amcaya selamlarımı gönderiyorum" dedi.